Brucia parete di un prefabbricato post sisma, famiglia in salvo

Va a fuoco una parete di un prefabbricato del post terremoto, paura per la famiglia all’interno. E’ accaduto a Montella, dove si sono vissuti attimi di terrore. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento locale è intervenuta in via Schito per l’incendio che ha riguardato una parete laterale del prefabbricato in legno, risalente al 1980. Provvidenziale l’intervento dei vicini che hanno provato a spegnere il rogo. Poi i caschi rossi hanno domato le fiamme. La struttura è stata messa in sicurezza. Per le persone all’interno lo spavento è stato notevole. Fortunatamente per loro nessuna conseguenza.

