Brucia un'auto, le fiamme danneggiano altri due veicoli: paura a Summonte

Un'auto è stata completamente distrutta fa da un incendio. È accaduto a Starze di Summonte, in via Starze. Le fiamme hanno danneggiato altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza la zona. Ancora poco chiaro l'origine del rogo. Sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri del comando provinciale di Avellino. Non viene esclusa alcuna ipotesi.