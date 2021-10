Brucia vettura in autostrada, è la terza in pochi giorni

Ancora un a vettura in fiamme lungo l'autostrada A16, sempre nello stesso tratto. È il terzo incendio che si verifica nel giro di pochi giorni nel medesimo punto. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km 38,180 in direzione Canosa, per l'incendio di un'autovettura in transito. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente. I caschi rossi hanno poi provveduto a mettere in sicurezza l'area. A bordo un uomo diretto a Monteforte Irpino, per lui solo un grosso spavento ma fortunatamente nessuna conseguenza.

