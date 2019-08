Mercoledì 14 Agosto 2019, 19:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I roghi non si fermano. I boschi dell’Irpinia di nuovo alle prese con gli incendi, tanto da richiedere l’intervento dell’elicottero della Protezione civile regionale. In fiamme due aree per circa sei ettari di quercino nel territorio del Comune di Montemiletto. In azione gli uomini del Genio Civile di Avellino, coordinati dalla dirigente Claudia Campobasso. Fuoco anche a Solofra. In fumo ottomila metri quadrati in località Cerzeto. In questo caso, a supportare il personale del Genio Civile gli operai forestali della comunità montana Irno-Solofrana.