Martedì 13 Agosto 2019, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Boschi in fiamme sul monte Litto a Mugnano del Cardinale. Dalla tarda mattinata ha preso fuoco una vasta area alla periferia del comune del Mandamento irpino. All’opera non senza difficoltà il personale del Genio Civile e gli operai forestali della comunità montana Partenio Vallo-Lauro. Solo tra domenica e ieri, in Irpinia sono andati in fumo oltre 26 ettari di superfici boscate e di pascolo, tante da richiedere l’intervento dell’elicottero della Protezione civile regionale per avere ragione delle alte lingue di fuoco.