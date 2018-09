Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:31

Residui vegetali bruciati anche poco distante dalle zone residenziali: altre tre persone sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. I tre, nonostante il divieto di bruciatura nell’attuale periodo di rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avevano appiccato il fuoco per smaltire rifiuti vegetali derivanti dalla lavorazione di alcuni fondi agricoli nei comuni di Forino, Mercogliano e Montoro. Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, aveva provocato un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria.