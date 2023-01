A distanza di ventiquattro ore un altro veicolo è andato in fiamme. I carabinieri indagano per capire l'origine di un incendio che ha riguardato un'auto registrato l'altra notte a Pago Vallo Lauro. Non si esclude, infatti, la matrice dolosa del rogo che ha distrutto la Fiat Grande Punto di una donna di 77 anni.

Le fiamme sarebbero partite dalla parte posteriore del veicolo, per estendersi al resto della macchina. Nonostante l'immediato arrivo sul posto dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino e dei colleghi di Nola, la vettura è andata bruciata completamente. Paura notevole per i residenti e per la famiglia proprietaria della Fiat Grande Punto, quando hanno visto le alte lingue di fuoco. L'auto, di proprietà dell'anziana, sarebbe in uso a uno dei figli. Sia la donna, sia il figlio sono stati ascoltati dai carabinieri della Compagnia di Baiano per verificare se abbiano visto movimenti sospetti o abbiano ricevuto minacce. In ogni caso, resta in piedi anche l'ipotesi della natura accidentale dell'incendio, che potrebbe essere stato provocato da un guasto. I caschi rossi hanno consegnato una prima informativa agli uomini dell'Arma che hanno avviato gli accertamenti di propria competenza per chiarire ogni aspetto della vicenda. Pare che il figlio della 77enne avesse da poco parcheggiato la vettura nei pressi della loro abitazione in via Salvo D'Acquisto. Poco più tardi hanno udito un boato, provocato molto probabilmente dall'esplosione degli pneumatici e dei vetri dell'abitacolo. Quindi si sono accorti di quanto stava avvenendo e hanno prontamente lanciato l'allarme ai vigili del fuoco. Si tratta del secondo incendio di auto avvenuto a Pago Vallo Lauro nel giro di un mese. Lo scorso dicembre venne date alle fiamme la macchina di un autotrasportatore di 60 anni.