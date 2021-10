Bruciato escavatore in Irpinia, ipotesi dolo

Bruciato un escavatore in Irpinia. Subito dopo le 2, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Grottolella in via Roma, per un incendio che ha interessato un escavatore. Le fiamme che hanno avvolto il mezzo meccanico sono state spente. I caschi rossi hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area. Effettuato un sopralluogo alla ricerca di inneschi. Avviate le indagini da parte dei Carabinieri. Con molta probabilità si tratta di un raid incendiario, di un'azione dolosa. Non si escludono comunque altre ipotesi.