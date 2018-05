Venerdì 18 Maggio 2018, 19:10 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 19:10

Il bus evita l'incidente con un'auto, ma due passeggeri anziani restano ferito. A Monteforte irpino, sulla SS 7 Bis, il conducente di una Citroen C3, non rispettando lo stop ad un incrocio, ha costretto l'autista di un pullman di linea ad effettuare una brusca frenata per scongiurare l'impatto. Lo scontro non c'è stato per un soffio, ma a causa dell'arresto improvviso del mezzo due anziani hanno riportato lesioni. Sul posto, oltre al 118, sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano per i rilievi del caso. Sono in corso indagini per l'identificazione dell'automobilista che ha proseguito la marcia senza fermarsi.