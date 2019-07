Martedì 16 Luglio 2019, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 19:25

Bucava le gomme delle auto delle sue vittime per derubarle, un 30enne napoletano è stato arrestato. I colpi sono stati messi a segni tra Avellino e l’hinterland. La misura cautelare, eseguita dai carabinieri, è stata emessa dal Tribunale di Avellino per i reati di furto aggravato, danneggiamento, indebito utilizzo carte di credito e ingiustificato possesso di armi. Grazie all’acquisizione di tutte le immagini di videosorveglianza, l’analisi degli elementi raccolti e alle celle telefoniche sul territorio si è appurato che il 30enne del napoletano, una volta individuata la vittima con estrema cura, procedeva alla foratura, utilizzando un coltello, dello pneumatico dell’autovettura. E mentre la vittima era intenta alla sostituzione, con fare fulmineo, rubava dagli abitacoli oggetti personali nonché borse contenenti denaro contante, documenti e telefoni cellulari. Non contento con le carte bancomat dei malcapitati si recava presso gli sportelli bancomat più vicini per prelevare contanti per un totale stimato di circa 3000 euro. Il 30enne è ritenuto colpevole di 4 furti perpetrati a Mercogliano, Avellino ed Atripalda.