Martedì 26 Marzo 2019, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di suicidarsi lanciandosi dalla finestra della sua classe perché stanco dei bulli. E’ quanto ha raccontato ai suoi genitori un 15enne irpino, affetto da autismo, che sarebbe stato bersaglio di scherzi di cattivo gusto e atti di bullismo da parte dei compagni di un istituto superiore. I genitori del 15enne, residente nella Valle del Sabato, hanno presentato denuncia ai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per chiedere di fare piena luce sull’accaduto. Una ragazza lo avrebbe molestato anche sessualmente, invitandolo ad andare in bagno con lei. Poi altre offese e il furto dell’astuccio. Quest’ultimo episodio avrebbe spinto la presunta vittima a volersi lanciare dalla finestra della sua aula al secondo piano della scuola di Montoro. L’episodio del tentativo di suicidio non è stato ancora accertato dai militari. Sarebbe stato il ragazzo a dirlo ai genitori.