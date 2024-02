Poteva essere un colpo mortale. Invece i ragazzi di Avionica hanno saputo fare di necessità virtù, trovando il modo di creare il loro avamposto culturale e di partecipazione attiva. Fuori dal Casino del Principe ha trovato nuova vita in via Colombo 16. Lì dove un tempo c'era parte della discoteca Kiwi, si è passato dall'atmosfera dance, dai paninari, dall'edonismo degli anni Ottanta, ad una dimensione più "rock" e di impegno sociale.

Nato nel 2017, proprio domani il circolo Arci Avionica spegnerà le sue prime 7 candeline mentre il prossimo 26 marzo è atteso un ospite speciale per festeggiare i due anni nella nuova sede: «Partecipazione attiva, coinvolgimento di persone e di realtà, costruzione di una socialità non necessariamente legata a meccanismi di consumo: i nostri obiettivi li stiamo raggiungendo giorno dopo giorno» racconta il presidente Andrea Cresta. «Tantissime le attività messe in campo che ci hanno permesso anche di consolidare il forte legame con il territorio e con la rete di realtà che animano la nostra città come il Laceno d'Oro, Zia Lidia Social Club, Sometimes, la rete Arci ed il percorso di Residui, Vernicefresca, Intra Cooperativa Onlus e le iniziative di Mosaico, Caspar per la Slam Poetry». Senza dimenticare le iniziative più ludiche e quotidiane che vanno dalle serate giochi con l'associazione Per un Pugno di Dadi, i concerti, le presentazioni, le jam session.

«Gli aspetti su cui le nostre attività hanno più attecchito nel territorio sono la promozione culturale, la partecipazione e l'inclusività. Una menzione particolare va al percorso transfemminista che stiamo portando avanti anche con la collaborazione di Soma». Le difficoltà non mancano: «A differenza del Casino del Principe, dove potevamo svolgere molte attività in contemporanea, siamo più vincolati. Il tema degli spazi di socialità è un tasto dolente per chi amministra e su cui continua ad interrogarsi poco e quando lo fa, lo fa anche male. Un altro grande tema su cui c'è bisogno di una forte riflessione da parte di chi governa la città è il quello del benessere psicologico e di quello che viene chiamato (in forma demonizzante) "disagio giovanile", ma che io definirei come "mancanza di welfare sociale"».

Il target di Avionica è inaspettato: «Il nostro è uno spazio intergenerazionale. Ci sono tanto studenti delle superiori, lavoratori, ma anche persone molto più adulte. Forse è questa una delle cose più belle. Mi viene in mente la signora Anna che ha trovato in Avionica un luogo in cui poter partecipare ai cineforum, ai dibattiti, alle slam poetry, sia da spettatrice che da artista. L'ambizione è di crescere, intercettare bisogni e dare casa a quei bisogni, costruire qualcosa per questa città che vada al di là degli spot elettorali in cui viviamo tutti i giorni. Siamo in una fase di ristrutturazione e riassetto interno. Abbiamo vissuto un forte cambio generazionale».

In settimana doppio appuntamento. Si parte domani (alle 17) con un laboratorio di educazione sessuale: «Nell'ultimo anno abbiamo sentito l'urgenza di rafforzare l'identità transfemminista. Abbiamo costruito Sex Education, delle giornate di educazione sessuale in cui proviamo a liberarci insieme dai taboo e dalle inibizioni, parlando di identità di genere, il consenso, il piacere e tanto altro, attraverso il supporto delle professionalità coinvolte». Venerdì sera spazio a Virgin Ball con un chiaro riferimento a Montevergine e Mamma Schiavona: «Sono momenti di estro creativo in cui le persone possono sfilare liberamente e liberamente possono essere se stesse, non solo come individui, ma anche e soprattutto come parte di qualcosa, parte di una comunità».