Mercoledì 20 Marzo 2019, 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha riciclato denaro proveniente dalla ricettazione di buoni fruttiferi rubati ed intestatati ad una donna con problemi psichici, in manette l’amministratore di alcune società. La Questura ed il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Avellino. Polizia e finanzieri hanno scoperto che dopo la monetizzazione dei buoni fruttiferi, venivano compiute altre operazioni per nascondere l’illecita provenienza con versamenti su conti correnti postali e bancari. Tutto ciò utilizzando una società con sede a Milano. Una parte del denaro, circa 160mila euro, è stata ulteriormente girata, attraverso operazioni di bonifico bancario, sui conti correnti di una società bulgara e in favore di un’altra milanese. L’attività in questione è il risultato di ulteriori ed approfonditi sviluppi investigativi effettuati dalla Squadra Mobile della Questura e dalla Sezione Tutela Economia del Nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Avellino, a seguito dell’operazione di polizia culminata con tre arresti lo scorso 6 febbraio.