Il capolinea dell'Air sul Piazzale dello Stadio fino all'apertura dell'Autostazione. La sospensione del mercato bisettimanale fino a quando non sarà pronta la nuova area di Campo Genova.

Le ordinanze numero 5 e 6 del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sanciscono ufficialmente le scelte annunciate nei giorni scorsi, tra clamorose polemiche. I due provvedimenti sono ovviamente collegati. La prima ordinanza, firmata - come riportato da Il Mattino - già l'altro ieri sera, istituisce il capolinea al Piazzale degli Irpini. E siccome «nelle previsioni del Puc vigente, la sede del terminal è l'autostazione di via Moccia, e l'Air ha comunicato che i lavori di completamento saranno ultimati entro fine dicembre 2020», il provvedimento scade il 31 dicembre prossimo. La decisione nasce principalmente, ma non solo, dalla necessità di agire sul contenimento dell'inquinamento dell'aria. Il primo cittadino ricorda che già «nel 2014, la giunta stabiliva di limitare gli stalli della sosta dei bus a Piazza Kennedy» e cita la direttiva europea sulla qualità dell'aria, recepita dalla Regione. «Dai rapporti del Comune - spiega nell'ordinanza - la situazione dell'inquinamento atmosferico rilevata dall'Arpac per il pm 10 presenta particolari criticità, con concentrazioni giornaliere superiori alla media». «Tra le problematiche urgenti per il risanamento ambientale vie è la difficile situazione di piazza Kennedy». Ecco, dunque, la sua soluzione.



Ma il clou della giornata è senz'altro nel secondo provvedimento, l'ordinanza numero 6, strettamente collegata alla 5. Il sindaco sospende il mercato bisettimanale. Ufficialmente perché, «vista la compresenza della sosta dei bus con le attività del mercato bisettimanale, non risultano più garantite le norme di sicurezza, igiene e sanità pubblica nell'area del Piazzale degli Irpini». «In tali occasioni - sottolinea - sussiste l'interesse pubblico per l'adozione di provvedimenti finalizzati al rispetto delle norme». Dopo aver posto, il giorno prima, in via prioritaria le argomentazioni della presunta morosità degli esercenti del mercato (60 per cento per la Tosap) e (90 per cento per la Tari), e della scadenza delle concessioni per il posteggio, Festa punta tutto sulla sicurezza, con un parziale dietrofront. Ma non rinuncia a rimarcare il suo punto di vista pure nel dispositivo. La sospensione, infatti, avviene anche «tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 1 del 2014, all'articolo 32, con riferimento alle procedure per il rilascio dell'autorizzazione A, e della nota di Assoservizi inerente le posizioni moratorie degli operatori titolari di concessione di posteggio».



Ecco, dunque, la temuta doccia gelata per 400 ambulanti. Il sindaco di Avellino ritiene «necessario e urgente sospendere temporaneamente le attività di vendita, del settore alimentare e non, nell'area oggetto dell'ordinanza». Ordina «la sospensione immediata del mercato bisettimanale presso il Piazzale degli Irpini, per comprovate esigenze di pubblico interesse, sicurezza, igiene e sanità pubblica».



A questo punto, un passaggio che resta controverso. Quanto tempo dovranno aspettare i mercatali? «La sospensione - è scritto nell'ordinanza - resterà in atto fino al completamento ed all'allestimento dell'area di Campo Genova per il trasferimento a carattere temporaneo del mercato bisettimanale». Insomma, si tratta di un'ordinanza dagli effetti temporali indefiniti, anche se Festa ritiene che si ci vogliano pochi giorni. Il prossimo mercato, insomma, dovrà svolgersi nell'area in cui, ancora per poco, stazionerà l'isola ecologica della società dei rifiuti IrpiniAmbiente, in via di trasferimento a via Zoccolari. Ma anche qui, la sede, ancora tutta da riqualificare, sarà temporanea. Questo perché, nelle intenzioni dell'amministrazione, il luogo definitivo del mercato dovrà essere l'area dell'ex Isochimica. Nell'ordinanza, Festa si limita ovviamente a chiarire solo l'aspetto generale: «La delocalizzazione in una sede alternativa a carattere definitivo avverrà secondo le procedure di legge».



Un gigantesco punto interrogativo, quindi, piomba sul capo del mercato e dei suoi esercenti. Solo l'altro ieri, il primo cittadino ha posto come condizione per il via libera ai commercianti una riassegnazione degli stalli e la messa in regola con le tasse. Sarà davvero così? L'unica certezza, per ora, è che martedì non ci sarà alcun mercato. E che gli esercenti come hanno abbondantemente annunciato protesteranno in tutte le forme consentite, partendo dal ricorso al Tar. © RIPRODUZIONE RISERVATA