Schianto in mattinata tra un pullman con bambini a bordo e un camion dei rifiuti. È accaduto sulla strada statale 371 tra Tufo e Pratola Serra. Qui si è verificato il sinistro anche a causa delle condizioni meteo avverse. La strada è stata momentaneamente bloccata e il traffico è stato deviato su un percorso alternativo con non pochi disagi per gli automobilisti.

Fortunatamente tutti illesi i 10 bambini che erano a bordo del bus. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano, anche per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

