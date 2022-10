Avellino: bus di linea dell'Air prende fuoco durante il viaggio, paura sulla Nazionale

Un bus di linea dell’Air, la società regionale di trasporti, è andato completamente distrutto da un incendio mentre era in viaggio tra Mugnano del Cardinale e Monteforte Irpino. Il fatto è avvenuto lungo la strada nazionale. Il pullman è stato divorato dalle fiamme. A bordo era presente solo l’autista, che è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Disagi alla circolazione fino a quando non sono state completate le operazioni di spegnimento del mezzo. A scatenare il rogo un guasto tecnico.