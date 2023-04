Parte la metro leggera: 15 fermate

Ad Avellino da questa mattina è possibile spostarsi anche in metro leggera. Come annunciato dall'Air Campania, che gestisce il servizio, alle 7.30 è partita la prima corsa da via Brigata, dove i mezzi filotranviari si agganciano ai cavi elettrici. Il percorso ad anello di 11 km collega borgo Ferrovia a Valle, passando per il centro storico e le principali arterie del capoluogo. Sono 15 le fermate cittadine, dalle quali è possibile prendere un mezzo ogni 30 minuti. Il programma giornaliero della linea prevede, dal lunedì al sabato, corse dalle 7 alle 16.55. Si viaggia con i biglietti a tariffa urbana di Unico Campania.

© RIPRODUZIONE RISERVATA