Domenica 7 Ottobre 2018, 17:19

Frattura per un giovane centauro caduto sull'olio e il gasolio lasciato da un bus sull'asfalto. E' accaduto ad Aiello del Sabato. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo a causa del manto stradale ricoperto da lubrificante e carburante perso dal pullman qualche secondo prima. Il centauro è stato soccorso e trasportato in ospedale. Ha riportato una frattura alla gamba. Poco dopo, sull'Ofantina nei pressi di Chiusano San Domenico, schianto frontale tar due auto. Vetture distrutte e occupanti salvi per miracolo.