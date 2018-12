Venerdì 21 Dicembre 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 21-12-2018 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Assoluzione con formula piena per Giovanni Castellucci». È la richiesta formulata al presidente della Corte di Avellino che sta giudicando sulla strage del bus precipitato nel 2013 da un viadotto dell'autostrada Napoli-Bari. Il difensore di Castellucci, l'ex ministro Paola Severino, ha provato a smontare la tesi della Procura, che ha chiesto la condanna per l'Ad di Autostrade per la morte delle 40 persone coinvolte nelll'incidente. Castellucci, per il Pm, avrebbe avuto responsabilità omettendo attività nella fase di manutenzione delle barriere che, non trattenendo il bus in corsa senza freni, precipitò dal viadotto. La difesa invece non ritiene che ci sia un nesso di causalità tra lo stato delle barriere e l'incidente. Contestata la stessa Severino, così come la Corte, dai familiari delle vittime presenti in aula.