Venerdì 5 Ottobre 2018, 17:48 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2018 17:56

Prime richieste di condanna al processo per la strage del bus sull'acquedotto Acqualonga nel luglio 2013. Il pm Cecilia Annecchini ha chiesto 12 anni per Gennaro Lametta, fratello dell'autista del bus e titolare dell’agenzia che noleggiò il bus, 9 anni ad Antonietta Ceriola e 6 anni e 6 mesi per Vittorio Saulino, i funzionari della Motorizzazione Civile di Napoli per la falsificazione della revisione del bus. Le accuse sono di falso in atto pubblico, lesioni, omicidio plurimo colposo e disastro. Il pm Rosario Cantelmo ha anche aperto un fascicolo sulle dichiarazioni del superperito del tribunale Felice Giuliani che aveva paventato il rischio di incidenti sulla rete autostradale su cui si trovano barriere analoghe a quelle del viadotto da cui precitò il bus.