Giovedì 19 Settembre 2019, 13:57

Rogo Ics, le indagini proseguono a ritmo serrato per far piena luce sulle cause dell'incendio che ha distrutto l'azienda di Pianodardine. In azione da ieri i vigili del fuoco del Nia (Nucleo investigativo antincendio) nazionale per effettuare dei rilievi al fine di stabilire con assoluta certezza le cause alla base del rogo. Indagini che proseguiranno anche oggi da parte degli esperti del nucleo nazionale richiesto dal comandante provinciale, l'ingegnere Luca Ponticelli. Al momento si continua ad indagare contro ignoti e l'azienda Ics è tutt'ora parte lesa nel procedimento aperto dagli uffici di piazzale De Marsico subito dopo l'accaduto. Nessuno sarà iscritto nel ergistrod egli indagati almeno fino a quando dagli accertamenti in corso, sia da parte dei vigili del fuoco che dai carabinieri oltre che dal consulente nominato dalla procura di Avellino, non emergeranno eventuali inadempienze ed irregolarità.Intanto ieri mattina l'avvocato nominato dall'azienda Ics ha presentato una nuova istanza di dissequestro al procuratore capo Rosario Cantelmo e al sostituto Cecilia De Angelis, titolare dell'indagine. «Questa volta, dopo un primo rigetto da parte della procura, abbiamo chiesto il dissequestro esclusivamente degli stampati ha precisato l'avvocato del foro di Caserta, Antonio Santillo e non anche dei macchinari utilizzati in azienda. In questo modo le indagini non verranno intralciate in alcun modo e non è nostra intenzione farlo. Inoltre in questo modo, qualora dovesse essere accolta la nostra richiesta, l'azienda avrà la possibilità di consegnare le commesse ai suoi clienti. Abbiamo necessità di recuperare solo degli stampi in quanto sono unici, infatti ci tengo a precisare che ne non sono presenti altri uguali su tutto il territorio nazionale. Solo così potremmo realizzare in esclusiva dei prodotti per i nostri clienti senza generare altre ripercussioni sulla vita dell'azienda Ics». Un breve passaggio anche sulle indagini in corso.