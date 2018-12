Lunedì 10 Dicembre 2018, 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo in pieno centro ad Avellino. Un uomo di 54 anni di Summonte è stato trovato morto in via Fratelli Bisogno, a pochi passi dal Tribunale. Sul posto carabinieri, polizia e vigili urbani, oltre al magistrato di turno e al medico legale. Ignote le cause del decesso. Accertamenti in corso per fare piena luce sulla vicenda.