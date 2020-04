Drammatico infortunio domestico in Alta Irpinia. I fatti si sono verificati in serata a Bagnoli Irpino: un 69enne del posto ha perso l’equilibrio ed è caduto, mentre eseguiva lavori nella propria abitazione. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 era ormai troppo tardi. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montella. I militari hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente domestico. Ascoltata le versione dei familiari. Gli uomini dell’Arma hanno già raccolto una serie di elementi. © RIPRODUZIONE RISERVATA