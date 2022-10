Cade in casa e si ferisce, 87enne salvata in extremis dai pompieri

Una 87enne è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, dopo essere caduta in casa a Montella. La donna no ln riusciva più a rialzarsi. I suoi lamenti hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno allertato i soccorsi. Presso l'abitazione dell'anziana in via Don Minzoni sono piombati i caschi rossi del distaccamento di Montella.

I vigili del fuoco sono saliti al secondo piano dell'edificio prestando le prime cure alla donna, che è stata poiaffidata ai sanitari del 118. Il personale ha quindi disposto il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino.