Un uomo di 67 anni versa in gravi condizioni all’ospedale “Moscati” di Avellino dopo essere caduto da una scala. L’episodio si è verificato a Montoro. Il 67enne ha riportato profonde ferite alla testa e in varie parti del corpo. Si trova ricoverato in prognosi riservata. E’ sotto osservazione. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Avviate le indagini per cercare di ricostruire l’episodio. L’uomo è stato prontamente soccorso e trasportato in ambulanza nel nosocomio del capoluogo irpino dove è stato sottoposto alle cure del caso e agli accertamenti diagnostici. © RIPRODUZIONE RISERVATA