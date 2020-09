Incidente mortale in un cantiere edile di Marzano di Nola. A perdere la vita un 74enne del posto. Ancora non è chiara la dinamica dell'accaduto. L’anziano, trasportato dal 118 all’ospedale di Nola, è deceduto per le gravi lesioni riportate a seguito della caduta da un’impalcatura. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Baiano.

I militari stanno raccogliendo tutti gli elementi utili alle investigazioni. Eseguiti rilievi sul posto. Ascoltate alcune persone. Choc e dolore nel comune del Vallo Lauro.

