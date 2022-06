Cade da un muretto e batte la testa, muore anziano in Valle Caudina

Cade e batte la testa: un anziano ha perso la vita in Valle Caudina. La vittima aveva 80 anni. Era originario di San Martino Valle Caudina e risiedeva a Tufara Valle. L’uomo stava eseguendo lavori nel suo orto, all’improvviso un capogiro gli ha fatto perdere l’equilibrio ed è volato giù da un muretto. Ha fatto un volo di circa due metri ed è piombato al suolo battendo la testa. Nulla da fare per l’anziano. I sanitari del 118 quando sono arrivati per soccorrerlo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.