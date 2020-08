È morta poche ore dopo il ricovero in ospedale Pasqualina Schiavone, la pensionata di 77 anni che nella mattinata di ieri è caduta dal soffitto di casa verosimilmente a seguito di un malore. Le sue condizioni sono parse subito gravi agli occhi dei sanitari del 118, prontamente giunti in via Preturo dopo la chiamata di una vicina di casa che ha trovato la donna agonizzante nel cortile in comune.

Le contusioni riportate agli arti superiori e inferiori e una ferita alla testa non hanno dato scampo all'anziana donna, che a quanto pare sarebbe caduta dal soffitto di casa compiendo un volo di oltre sei metri dopo un improvviso malore, probabilmente un ictus cerebrale. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, guidato dal vicequestore Elio Iannuzzi, che hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso e a raccogliere la testimonianza della donna che ha trovato l'anziana a terra agonizzante per avere un quadro completo, al fine di fare piena luce sull'episodio.

Da quanto si è appreso, intorno alle ore 9, la 77enne è salita sul soffitto dopo avere svolto delle faccende domestiche. Qui, all'improvviso, sarebbe stata colta da un malore: a quanto pare, si sarebbe trattato di un ictus. L'anziana donna, stando a una prima ricostruzione dell'incidente, si sarebbe sporta dal soffitto per chiedere aiuto finendo per cadere nel cortile sottostante dopo un volo di oltre sei metri. Nessuno però avrebbe visto e sentito nulla. E questa è solo l'ipotesi più accreditata. A trovare la 77enne a terra agonizzante sarebbe stata la vicina, che ha chiamato il 118. Sul posto è così giunta un'ambulanza della Croce rossa locale. Le condizioni dell'anziana donna sono parse subito gravi, per cui i sanitari hanno deciso di trasferirla d'urgenza al Pronto soccorso di Nola. La 77enne avrebbe riportato contusioni agli arti superiori e inferiori e una ferita alla testa. Poco dopo il suo ricovero, l'anziana avrebbe smesso di respirare a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto a emorragia cerebrale.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che la donna sia stata colpita da malore, verosimilmente da un ictus cerebrale visto che sarebbero state riscontrate ecchimosi al collo e a una gamba. Tra l'altro, pare che la 77enne nella prima mattinata di ieri avrebbe riferito a dei concittadini di non sentirsi bene, lamentando debolezza e stanchezza, al punto da accettare l'invito a prendere un bicchiere di acqua e zucchero per ricaricarsi.

Notizie del tutto contrastanti rispetto a chi ha inizialmente pensato al suicidio. Sulla base degli elementi acquisiti grazie alla ricostruzione degli agenti intervenuti sul posto, il magistrato non ha ritenuto di disporre l'autopsia. Questa mattina i funerali dell'anziana, nella chiesa di Santa Margherita e San Potito.

L'intera comunità di Lauro si stringerà idealmente ai familiari della donna, ex bracciante agricola.

