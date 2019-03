Domenica 24 Marzo 2019, 18:35

Incidente in bici per un ciclista della provincia di Napoli, che ora si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Moscati di Avellino. Verso le 14.00, a Monteforte Irpino in località Gaudi, un ciclista 64enne di Casalnuovo di Napoli, ha perso il controllo della bicicletta, finendo rovinosamente a terra. Trasportato dai sanitari del 118 presso il pronto soccorso del nosocomio di Avellino, è stato ricoverato con prognosi riservata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Baiano, anche per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.