È caduto dalla bicicletta mentre giocava nel giardino di casa, ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. L'incidente è avvenuto a Contrada. Il piccolo di 9 anni ha battuto la testa su un muretto. Trasportato in un primo momento presso il nosocomio avellinese, è stato poi trasferito alla struttura partenopea. La comunità di Contrada è in apprensione.

Il sindaco Pasquale De Santis in un post su Facebook scrive: "Forza piccolo Giuseppe, tutta Contrada è con te e con la tua famiglia. Al tuo risveglio organizzeremo una grande festa".

Ultimo aggiornamento: 20:44

