Cade dalla bici, grave una 49enne: trasportata in eliambulanza al Moscati

Una donna di 49 anni dell'est Europa, ma residente a Cairano in Alta Irpinia, è stata trovata a terra priva di sensi lungo una strada del paese. Con molta probabilità è caduta dalla bici. Ma sull'incidente ci sono approfondimenti in corso per chiarire l'esatta dinamica. Le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi ai soccorritori, tanto che la 49enne è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Moscati di Avellino. Il quadro clinico resta complicato. È sono stretta osservazione del personale medico.