Cade nella piscina del «Country» bimbo ricoverato al Santobono

Dai campi estivi alla terapia intensiva dell'ospedale Santobono di Napoli. Ora si spera che questa esperienza drammatica sia superata al più presto. Un bimbo di quattro anni del capoluogo ha rischiato di annegare nella piscina del Country Sport di Avellino. Era insieme ad altri piccoli, ieri mattina, quando si è verificato l'episodio. In pochi attimi è accaduto l'incidente, la cui ricostruzione è affidata agli agenti della Squadra Mobile della Questura, agli ordini del vicequestore Gianluca Aurilia.

Una sequenza dei fatti che non è ancora del tutto chiara. Di certo, si sa che il bambino si trovava nella parte dove l'acqua è bassa della piscina. Qui, stava per annegare se alcune persone e gli stessi responsabili dei campi estivi e della struttura non si fossero accorti di quanto stava avvenendo. Il piccolo aveva già perso i sensi. Tirato immediatamente fuori, è stato lanciato l'allarme al 118. Al Country Sport sono piombate due ambulanze. I sanitari non hanno perso tempo. Hanno messo in atto tutte le manovre necessarie per evitare il peggio. Poi il trasporto all'ospedale Moscati di Avellino, dove è giunto privo di sensi. I medici del nosocomio di contrada Amoretta lo hanno stabilizzato e intubato, quindi la decisione del trasferimento al Santobono di Napoli, a bordo di un'ambulanza con rianimatore. Il bimbo di quattro anni si trova ora ricoverato in terapia intensiva del nosocomio partenopeo. E' costantemente monitorato dall'equipe medica pediatrica. L'auspicio è che già dalle prossime ore possa rimettersi e uscire da quella unità operativa.

Nella giornata di ieri è stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari. Sul fronte delle indagini, gli agenti della Squadra Mobile ieri hanno lavorato senza sosta. Hanno ascoltato alcune persone che si trovavano nella piscina della struttura di Picarelli (i gestori hanno fornito la massima collaborazione ai poliziotti). A cominciare dal responsabile dei campi estivi a cui era affidata la sorveglianza del piccolo. Dalle testimonianze gli investigatori stanno cercando di capire cosa sia accaduto, come il bambino si sia trovato in quella condizione, fortunatamente, in pochi centimetri di acqua, che comunque diventano pericolosi, in caso di un malore o di una caduta. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere che puntano sulle piscine del gettonatissimo centro sportivo. Gli uomini del vicequestore Aurilia stanno visionando i filmati per avere un quadro completo e riscontri rispetto alle dichiarazioni rese dalle persone quando sono intervenuti sul luogo dell'episodio e da quelle convocate presso gli uffici di via Palatucci. Alcuni sono stati sentiti fino al tardo pomeriggio di ieri. Un'indagine certosina per verificare ogni aspetto della vicenda, che poteva trasformarsi in tragedia. Fortunatamente, non è stato così.

La Squadra Mobile sta dunque mettendo insieme ogni elemento per definire la sequenza dell'incidente. Per chi ieri mattina si trovava a godere della bellezza del posto e delle piscine sono stati momenti di forte apprensione, quando si è saputo del rischio annegamento per il piccolo. Tanto che qualcuno ha deciso di andare via anzitempo. Con l'inizio della bella stagione, bambini e ragazzini si ritrovano a condividere giornate di spensieratezza nei campi estivi e, purtroppo, si verificano puntuali anche gli incidenti in mare e in piscina. Le cronache nazionali sono piene di episodi drammatici. Come è accaduto anche di recente in provincia di Viterbo. Appena cinque giorni fa, per un bimbo di Grotte di Castro si sono rivelati inutili tutti gli sforzi dei medici di salvargli la vita, dopo l'incidente in una piscina di una polisportiva.