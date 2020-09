Ancora un incidente sul lavoro in Alta Irpinia. Questa volta si è verificato a Castelvetere sul Calore, in un cantiere. Un operaio ha perso l’equilibrio ed è caduto dal ponteggio. È accaduto nel corso dii lavori di ristrutturazione di un appartamento. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montella. L’uomo, un 47enne del luogo, è ricoverato al “Moscati”di Avellino in prognosi riservata. Accertamenti in corso per piena luce sulla dinamica. Raccolti diversi elementi sul luogo dove si è verificato il fatto.

