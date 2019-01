Domenica 13 Gennaio 2019, 19:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ospite 60enne di una struttura di accoglienza per persone affette da disturbi psichici è caduto giù dalla finestra al primo piano dell'edificio. L'episodio si è verificato a Forino nel corso della notte. L'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Moscati di Avellino. Ha riportato ferite ma non corre pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per fare luce sull'accaduto.