Domenica 16 Giugno 2019, 19:44

A Ospedaletto d'Alpinolo, in piazza Demanio, sono caduti dei grossi rami staccatisi per il forte vento dagli alberi ad alto fusto della villa comunale. I rami sono precipitati nell'area dove si trova un parco giochi. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco di Avellino. L'area è stata chiusa e messa in sicurezza. Non ci sono stati feriti tra le decine di persone presenti.