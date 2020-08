Cadono pezzi di calcinacci dal cavalcavia dell'Ofantina bis, paura e strada sottostante chiusa al traffico per evitare incidenti e feriti. Che fortunatamente non si sono registrati. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montella è intervenuta sulla SS EX 164, sempre nel territorio del comune di Montella, sotto il viadotto dell'Ofantina, su segnalazione della locale Polizia Municipale, per la caduta di alcuni pezzi di cemento. Le parti pericolanti, anche con l'ausilio dell'autoscala, sono state rimosse, ma di concerto anche con l'Anas a scopo cautelativo si è reso necessario chiudere l'arteria al di sotto del ponte. © RIPRODUZIONE RISERVATA