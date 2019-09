Venerdì 27 Settembre 2019, 19:50

Caschi rossi irpini dal cuore grande. Un cucciolo rischiava di morire per una banale caduta. Loro sono riusciti a salvarlo. I Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono infatti intervenuti a Montoro, in via Municipio, per il salvataggio di un cagnolino, finito in una intercapedine tra due pareti di un'abitazione. Il cucciolo è stato portato in salvo e consegnato alla sua proprietaria che, felicissima, ha voluto ringraziare i pompieri irpini. Fortunatamente il cagnolino non ha riportato alcuna conseguenza. Era solo spaventatissimo.