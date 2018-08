Lunedì 27 Agosto 2018, 13:50

In casa con munizioni modificate, denunciato un 40enne. Nel corso di servizi ad hoc, i carabinieri hanno proceduto a Calabritto a un controllo per la verifica delle armi legalmente detenute. Nel corso della verifica hanno rinvenuto circa 40 cartucce calibro 16 a “piombo spezzato” (cioè modificate rispetto all'origine). Per l’abusiva detenzione, il munizionamento è stato sequestrato e il 40enne detentore è stato denunciato.