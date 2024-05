Calabritto, incendio in un palazzo: va a fuoco appartamento

Serata di paura a Calabritto per un incendio divampato in un'abitazione.

Per cause che sono in corso di accertamento, con molta probabilità di natura accidentale, si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento ubicato in una palazzina del comune dell'Alta Irpinia. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate qualche ora.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e i carabinieri della Compagnia di Montella. Non si sono registrati feriti, ma la paura tra i residenti è stata notevole. Accertamenti in corso da parte dei militari dell'Arma e dei vigili del fuoco.