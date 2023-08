Test a Barletta a porte chiuse per i lupi di Rastelli

La sfida amichevole di Barletta, in programma domani al "Puttilli" alle 19, ha perso il protagonista più atteso. Il pubblico delle grandi occasioni, quello che nelle intenzioni di Gigi Pavarese, ds dei pugliesi, doveva fare da cornice all'esordio di Schelotto e compagni ma anche alla prima amichevole ufficiale dei lupi, non ci sarà.

La decisione, motivata da ragioni di sicurezza, è stata assunta da Rosanna Riflesso, prefetto di Barletta-Andria e Trani, con un dispositivo che ha spiazzato soprattutto la dirigenza e la tifoseria locale.

Dopo che ad inizio settimana la stessa Prefettura aveva bloccato la vendita dei tagliandi ai sostenitori dell' Avellino, infatti, nulla lasciava presagire che il divieto potesse essere esteso anche ai tifosi locali.

All'indomani dei 7 daspo emessi dal questore della Bat, Roberto Pellicone, nei confronti di altri tifosi andriesi che contro l' Avellinoaccesero fumogeni e fecero esplodere delle bombe carta, invece, questura e prefettura hanno inteso evitare rischi dal momento che la tifoseria del Barletta e quella di Andria sono gemellate.

La gara sarà trasmessa in diretta su Prima Tv- Telenostra per la Campania e Antenna Sud per la Puglia.