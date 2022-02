Avellino, contro il Monterosi Maniero non ci sarà

Nel film di questo campionato la partita contro il Monterosi del presidente Luciano Capponi, che di professione fa il regista cinematografico e si diletta a scrivere favole, per l'Avellino si ripresenta come una sorta di spartiacque. Un po' come avviene nella bibliografia cristiana con la divisione tra il vecchio e nuovo testamento, il campionato dei biancoverdi potrebbe ritrovarsi ad essere racchiuso tra la sconfitta di Viterbo dell'andata,...

