Addio alla legge del Partenio, per i Lupi più punti in trasferta

C'era una volta la legge del Partenio e di uno stadio che faceva tremare i polsi e le gambe agli avversari non appena varcavano il cancello: L'Avellino - esclamò nel 1985 l'ex presidente della Roma, Dino Viola - può cambiare squadra e allenatori ma con il pubblico che lo trascina il Partenio resterà per sempre un campo difficile. Trentasette anni dopo di quel pubblico non è rimasto nemmeno il 10% e della legge del glorioso impianto costruito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati