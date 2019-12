«L'abbiamo voluta vincere oltre la fatica e oltre la grave perdita di Charpentier, sono stati decisivi i cambi e soprattutto il coraggio che abbiamo dimostrato. La dedico a Salvatore di Somma, un uomo al quale l'Avellino deve tantissimo». Eziolino Capuano è teso, emozionato e ancora in trance dopo la vittoria nell'extratime per 3-1 contro la Sicula Leonzia, in una gara che ha cambiato direzione grazie ad Albadoro e Alfageme, finalmente decisivi e concreti. La settimana è stata delicata dopo il cambio societario e l'arrivo del duo Nicola Circelli-Luigi Izzo che venerdì si presenteranno alla stampa.

Il film iniziale vede la Sicula Leonzio approcciarsi con personalità alla partita: Bucaro non si snatura e punta sul suo 4-3-3 classico. L'Avellino, che risponde con il 3-4-3, in attacco ha Charpentier supportato dalla potenza di Karic e dalla fantasia di Micovschi. Al primo affondo convincente i biancoverdi vanno in vantaggio. Tiro (14') dal limite di Di Paolantonio intercettato da Parisi che elude il fuorigioco, mette a sedere il portiere con una finta e non sbaglia siglando l'1-0. Senza ansie però con convinzione l'Avellino continua a spingere: Karic serve Charpentier che a due passi non arriva sulla sfera.

Proprio il francese, sei gol all'attivo e giocatore determinante per la squadra di Capuano dall'inizio del campionato, in uno scontro di gioco (29') con Sabatino si infortuna ed esce in barella con un ginocchio sinistro malconcio. L'Avellino è sotto shock mentre la Sicula non è per niente doma e al 32' (Albadoro non è ancora entrato per sostituire Charpentier) trova il pari. Cross di Sabatino, Zullo non ci arriva, Laezza è in ritardo, Scardina è il più veloce di tutti e di testa insacca. Micovschi cerca di rompere di nuovo gli equilibri su punizione ma Nordi è attento, come Cejak che anticipa Scardina in area. Nel valzer dei salvataggi ci si mette pure Petta che di testa blinda la porta vuota su tiro da due passi di Karic.

Nella ripresa Capuano cambia ancora: fuori Karic, dentro Alfageme. Il ritmo è blando, Di Paolantonio prova ad accenderlo con un tiro dalla distanza, i siciliani non si lasciano intimidire e l'equilibrio è palese tra due squadre che non brillano per qualità. Azioni da gol non se ne vedono, lo spettacolo è privo di emozioni, anche se Capuano indovina tutti i cambi inserendo Silvestri e Rossetti che danno freschezza al centrocampo.

Al 91'ci pensa Micovschi ad accendere la luce (al Partenio è davvero buio con i riflettori out): assist di sinistro per Albadoro che anticipa Petta e di testa firma il 2-1. I minuti di recupero si allungano a 5 e all'ultimo giro di lancette Alfageme riparte in contropiede come un treno, finalmente ad alta velocità dopo 18 giornate passate al ritmo di un regionale, e chiude la partita grazie a un inatteso (fino al 90') e pesante 3-1. La classifica sorride come non mai e dai play out i lupi sono in zona play off. Meraviglie del calcio.

