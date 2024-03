I calciatori dell'Avellino regalano sorrisi ai ragazzi diversamente abili

Stavolta i lupi sono andati in gol con il Sorriso. In delegazione, rappresentati da Marco Armellino, Lorenzo Sgarbi, Michele Rigione e Pasquale Pane, i biancoverdi hanno ieri sera messo piede nella sede di via Piave di quello che è il primo centro accreditato per disabili in città.

Un tuffo in una realtà fatta di amore e solidarietà che è stata fotografata alla perfezione dalla sensibilità di Pasquale Pane, portiere di grande esperienza che vespe i panni del big nello spogliatoio irpino.

«Noi calciatori - ha detto- viviamo spesso in un mondo tutto nostro ovattato e ingannevole.

Stare in mezzo a questi ragazzi della cooperativa il Sorriso ci è servito tantissimo non solo per tornare alla realtà ma anche per caricarci per il campionato. Il loro sorriso, la loro carica e il loro entusiasmo ci hanno trasmesso un grande coraggio. Sabato faremo di tutto per regalare loro la vittoria a Giugliano come ci hanno chiesto e magari riconciliarci in maniera definitiva anche con una parte del pubblico che, come noi, è amareggiata per un campionato che si sperava potesse vederci protagonisti assoluti».

Riconoscente per la visita il presidente della cooperativa il Sorriso, Alberico Iannaccone : «Abbiamo una storia lunga un ventennio - ha detto - ma siamo solo da agosto scorso nel cuore della città con grande soddisfazione per tutti noi, le famiglie e gli stessi ragazzi. La visita dell’Avellino li ha resi euforici. Quando ho comunicato loro la notizia abbiamo udito un boato da finale di Champion’s. Di questo pomeriggio di grande sensibilità e gioia ringrazio questi calciatori che, fuori dal campo, si sono dimostrati dei veri campioni».