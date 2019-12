© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova bufera, un nuovo incubo e il ritorno nella sede del tribunale federale di via Campania 47. L'accusa è sempre quella che fa venire i brividi: calcio scommesse. L'Avellino targato Izzo e Circelli continua ad avere sorprese non gradite che potrebbero avere conseguenze gravi sul futuro. Prima i debiti fuori bilancio che continuano a sbucare come funghi, ora un deferimento per un dirigente della precedente gestione, Luigi Carbone, accusato di essere un frequentatore di una agenzia di scommesse cittadina, oltre che per la stessa società per responsabilità oggettiva. Ma andiamo con ordine.Singolare la scoperta della notizia. L'avvocato Edoardo Chiacchio, che spesso frequenta il tfn, è venuto a conoscenza della implicazione dell'Avellino in un processo per calcio scommesse parlando con alcuni colleghi, in modo del tutto casuale. Subito dopo ha fatto presentare istanza ufficiale dall'avvocato Gianpaolo Calò e nella serata di martedì hanno ricevuto risposta con la convocazione prevista per lunedì prossimo, nel giorno della antivigilia di Natale alle ore 11. Ma attenzione: il deferimento, firmato dal procuratore federale Giuseppe Pecoraro e da quello aggiunto Gianfranco Melaragni, era stato comunicato dalla Procura Federale alla precedente gestione targata Claudio Mauriello lo scorso 4 dicembre, via pec, esattamente due giorni prima dell'atto di cessione firmato davanti al notaio Sergio Mililotti a Napoli. Come è possibile che nessuno sapesse e nessuno, dal presidente al suo collaboratore Alberto Colarusso (che poi ha difeso Carbone durante l'interrogatorio) non abbia ritenuto opportuno comunicare il tutto a Izzo e Circelli? Per non parlare di Gianadrea De Cesare che è stato interrogato dalla Procura e dunque non poteva non sapere se non altro delle indagini. Addirittura sembra che anche delle pec ufficiali non ci sia più traccia, almeno secondo la attuale dirigenza.Tutto nasce da una foto che ritrae Luigi Carbone, braccio destro di Gianadrea De Cesare e direttore operativo del club biancoverde, in una agenzia di scommesse, e che è stata presentata, lo scorso 28 giugno 2019, alla Procura Federale all'interno di un esposto in cui si denunciava che Carbone fosse un assiduo frequentatore di sale, cosa assolutamente vietata ai tesserati Figc. Ora, secondo i capi di imputazione e gli articoli del Codice di Giustizia Sportiva, presenti nel deferimento, per la responsabilità oggettiva relativa al comportamento di Carbone, il club rischia da una ammenda alla penalizzazione, difficile che si arrivi alla radiazione. L'ex direttore operativo rischia invece la radiazione. Lo stesso Carbone, nel corso degli interrogatori, non ha potuto negare l'evidenza. Ha sostenuto infatti con forza di non aver mai frequentato sale o agenzie di scommesse e di non aver mai scommesso, ma di fronte alla foto incriminata, ha ammesso di essere entrato nella sala scommesse, solo per cambiare delle banconote. Non lo ha aiutato nemmeno il titolare della agenzia Giuseppe Mallardo che, ascoltato da un collaboratore della Procura Federale, ha detto di non conoscere personalmente Carbone ma di «non escludere il fatto che lo stesso frequenti o abbia frequentato agenzie di scommesse».Edoardo Chiacchio, che lunedì rappresenterà l'Avellino a Roma, non si sbilancia. «Quando si parla di calcio scommesse bisogna essere cauti e per questo potrò avere un quadro più chiaro solo dopo aver visionato tutti gli atti, considerato che abbiamo saputo, per puro caso, del deferimento spiega l'avvocato - solo nella serata di martedì. Non so come si sia arrivati a questo rinvio a giudizio e come si siano svolte le indagini e gli interrogatori. So soltanto che Circelli e Izzo non erano a conoscenza di tutto questo e sono molto frastornati e colpiti». Perché l'udienza il 23, proprio sotto Natale? «Perché è ritenuto un fatto di gravità e significa che c'è fretta di arrivare ad una sentenza in tempi brevi. Domani (oggi ndr) mi dedicherò al caso con estrema urgenza ed entro venerdì presenteremo la nostra dettagliata memoria difensiva». Come è possibile che nessuno della società targata De Cesare sapesse? «Carbone è stato interrogato e mi pare strano che la dirigenza fosse all'oscuro di tutta la storia, ma ripeto devo vedere gli atti per avere un quadro approfondito. Di certo la proprietà attuale è senza parole: per loro è stato un brutto colpo, soprattutto a livello di immagine».