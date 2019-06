Domenica 16 Giugno 2019, 22:07

Caldo killer in Irpinia. Due persone sono morte nel giro di poche ore. Questa mattina a Lioni, intorno alle 10.30, un 66enne si è accasciato al suolo, mentre si trovava tra le bancarelle del mercato settimanale. Nonostante gli immediati soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Gli è stato fatale un arresto cardiocircolatorio. Con molta probabilità l'afa è tra le cause. Così come per il decesso di un 57enne che stava lavorando in un fondo di sua proprietà. Quando ha accusato un malore i familiari lo hanno caricato in auto e condotto presso la vicina caserma dei carabinieri di San Martino Valle Caudina, perchè dove si trovavano non c'era copertura telefonica. Nonostante il tempestivo intervento dei militari, l'uomo è deceduto poco dopo.