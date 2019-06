Giovedì 20 Giugno 2019, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Choc in Alta Irpinia. È stata trovata senza vita la 64enne che nella tarda serata ieri si era allontanata dalla sua casa di Calitri. Dopo la denuncia presentata dai familiari, sono subito partite le ricerche da parte dei carabinieri della locale Stazione che poco dopo hanno rinvenuto il corpo della donna nell’area sottostante il ponte “Orata”. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale Criscuoli per i successivi accertamenti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.