Martedì 23 Gennaio 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 23-01-2018 19:06

Ciriaco De Mita in ospedale. Un lieve calo pressorio per l'ex presidente del Consiglio. Nella tarda mattinata di oggi il sindaco di Nusco è stato ricoverato all'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto ad una serie di controlli. Era a casa quando ha accusato un lieve malore. Appena giunto in ospedale, completati i controlli, ha chiesto di essere dimesso al più presto ed ha accennato una battuta: "Non è necessario, ricoverate quelli che mi hanno accompagnato". De Mita compirà 90 anni il 2 febbraio.