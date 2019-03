Cambia la truffa online, ma è il venditore a cadere nella trappola

Lunedì 25 Marzo 2019, 22:44 - Ultimo aggiornamento: 25-03-2019 22:54

La truffa è sempre on-line, ma ora cambia. È il venditore che viene raggirato. I carabinieri della stazione di Morra de Sanctis hanno denunciato una 40enne della provincia di Venezia. A cadere nella sua trappola, un giovane di Guardia Lombardi che, deciso a vendere quattro cerchi in lega per autovettura, aveva pubblicato un annuncio su sito on-line. La donna, fingendosi interessata all’acquisto, è riuscita con una serie di raggiri telefonici a farsi accreditare sulla sua carta prepagata la somma di 1.100 euro. Diverse negli ultimi tempi le segnalazioni ai carabinieri irpini da parte di cittadini che, nell’intento di vendere dei beni, sono rimasti vittime di truffatori che si erano finti interessati all’acquisto. I truffatori, su vari portali, notano della merce in vendita. Quindi contattano il venditore. Si dicono interessati all’acquisto e chiedono di rimuovere l’annuncio. Per procedere all’accredito dell’acconto, i truffatori invitano il venditore a recarsi presso una postazione bancomat, a inserire la propria carta e a seguire alcune indicazioni telefoniche fornite contestualmente. Al termine di tali operazioni in realtà si verifica esattamente l’opposto: è il venditore che trasferisce il proprio denaro al truffatore.