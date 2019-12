Cambio di rotta: la fusione delle Camere di Commercio di Avellino e di Benevento si farà. A sorpresa sull'ultimo Bollettino Ufficiale della Regione Campania è stato pubblicato il decreto del governatore Vincenzo De Luca per la distribuzione dei seggi nel consiglio del nuovo ente camerale di Irpinia e Sannio. Un provvedimento, firmato e finito sul Burc nello stesso giorno (ieri 30 dicembre), che ormai sembrava essere andato in soffitta e che, come auspicavano da più parti, non sarebbe stato adottato almeno fino alla pronuncia della Corte Costituzionale (l'udienza è già fissata per l'8 aprile) sulla legge di riforma che ha messo in modo gli accorpamenti. Una pronuncia che potrebbe rimescolare il tutto. La riforma è fortemente contestata a livello nazionale. Altre Regioni hanno deciso di attendere prima di andare avanti. Il decreto di De Luca costituisce la tappa decisiva per la nascita della nuova Camera di Commercio Irpinia-Sannio. Dopodiché, una volta indicati i nomi di coloro che faranno parte della compagine consiliare, si procederà con la prima riunione e la designazione del presidente. Sono 33 i seggi della realtà che sta per nascere, suddivisi in base alla rappresentatività delle diverse componenti. Un argomento che è stato al centro delle contestazioni di un medesimo provvedimento approvato da De Luca nel settembre del 2018, ma poi annullato perché conteneva errori formali e sostanziali, tra cui proprio quella relativa alla dichiarazione di alcune sigle sul numero di iscritti. Da lì è nato un supplemento istruttorio da parte del commissario ad acta nominato per seguire il percorso di fusione cominciato nel 2016. L'ulteriore fase di approfondimento si è comunque conclusa già da tempo e lo scorso maggio sono state escluse quelle sigle che non avevano prodotto la documentazione richiesta per dimostrare le cifre e le informazioni in precedenza comunicate. Solo ieri la Regione ha varato il decreto con la distribuzione dei posti nel Consiglio. Le associazioni hanno deciso per una serie di apparentamenti anche al fine di condividere le indicazioni, oltre che per irrobustire i singoli comparti. I nomi vanno comunicati agli uffici di Palazzo Santa Lucia entro trenta giorni dal decreto del presidente De Luca. Così sarà composto il consiglio della Camera di Commercio Irpinia-Sannio: sei seggi al settore Agricoltura, altrettanti al Commercio, cinque all'Industria, tre all'Artigianato, due al Turismo, uno a testa per Trasporti e Credito/Assicurazioni, così come alle Cooperative e Comparti diversi, quattro ai Servizi alle Imprese. Altri tre posti nella compagine verranno distribuiti tra Sindacati, Professionisti e Consumatori. Ora c'è da verificare se ci saranno altre contestazioni e quale sarà l'atteggiamento di coloro che si sono schierati apertamente contro l'accorpamento dei due enti camerali sia in Irpinia, sia nella provincia di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA